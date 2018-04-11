Керамических Рапунцель, Белоснежку и Дарта Вейдера задержали на владивостокской таможне
Почти 9 тонн незадекларированной посуды с товарными знаками «Disney» и «STAR WARS» задержала Владивостокская таможня, — сообщают «Вести: Приморье».
8,8 тонны незадекларированной посуды, маркированной обозначениями «Disney» и «Star wars», выявили сотрудники Владивостокской таможни. Товар был ввезен из Китая с нарушением таможенных правил и без разрешения правообладателей. Об этом сообщила пресс-секретарь Владивостокской таможни Ася Бережная.
«Российский импортер подал во Владивостокскую таможню декларацию на ввоз из Китая контейнера различных медицинских изделий: лейкопластырей, шприцов и игл для шприцов. При таможенном осмотре с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса было получено изображение, которое показало скрытые товары», — отметила Бережная.
Как рассказал заместитель начальника отдела применения инспекционно-досмотровых комплексов Владивостокской таможни Михаил Малышев, больше половины контейнера составляли незадекларированные товары – 19 тысяч керамических кружек и тарелок, на которых были нанесены обозначения «STAR WARS», «Disney». Эти сведения также не были указаны в документах.
Владивостокская таможня возбудила дело об административном правонарушении по ст. 16.2 ч.1 КоАП РФ за недекларирование товаров
в установленной форме. В настоящее время ведется работа с представителями компаний-правообладателей Disney Enterprises Inc. и Lucasfilm Ltd. LLC по факту ввоза посуды без их разрешений.
Справка:
Товарные знаки компаний Disney Enterprises Inc. и Lucasfilm Ltd. LLC охраняются на территории Российской Федерации. При ввозе товаров с товарными знаками «Disney» и «Star wars» необходимо предоставлять документы, разрешающие использовать данные товарные знаки.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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