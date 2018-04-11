Таможня возбудила дело "о куклах"
Российский импортер подал во Владивостокскую таможню декларацию на ввоз контейнера различных детских кукол из Китая, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Владивостокской таможни.
Как рассказал старший государственный таможенный инспектор отдела таможенного досмотра таможенного поста Морской порт Владивосток Максим Багила, при таможенном досмотре владивостокские таможенники обнаружили, что 2/3 контейнера занимают контрафактные детские куклы. 1048 игрушек были упакованы в индивидуальные коробки, на которых было нанесено обозначение Baby Toby, сходное до степени смешения с охраняемым товарным знаком Baby born немецкой компании Zapf Creation AG.
У поставщика отсутствовали документы, разрешающие использовать данный товарный знак. Владивостокская таможня обратилась к представителю правообладателя и выяснила, что никаких договоров и соглашений об использовании указанного товарного знака с импортером не заключалось. На товар незаконно нанесены обозначения, куклы ввезены в Россию без разрешения.
За незаконное использование чужого товарного знака Владивостокская таможня возбудила дело об административном правонарушении.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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