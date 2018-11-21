3,5 тысячи упаковок корейских омолаживающих средств арестовали во Владивостоке

3,5 тысячи упаковок незадекларированных косметических средств из Республики Корея задержали сотрудники Владивостокской таможни на таможенном посту Морской порт Владивосток. В составе ввезенных препаратов находился лидокаин.

Как сообащет "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Владивостокской таможни, импортер из Владивостока заявил в таможенной декларации на товар о ввозе из Республики Корея почти 8 тонн различных косметических средств: шампуней, кондиционеров для волос, патчей для глаз, масок и кремов для лица.

Как рассказал главный государственный таможенный инспектор отдела таможенного досмотра таможенного поста Морской порт Владивосток Владивостокской таможни Павел Журавлев, при таможенном досмотре таможенники обнаружили в контейнере кроме заявленного товара 3,5 тысячи упаковок (140 кг) филлеров - инъекционного препарата для коррекции и омоложения кожи лица, в составе которых находился лидокаин. На данный товар необходимы разрешительные документы, подтверждающие его качество и безопасность. Таких документов у импортера не оказалось.

Владивостокская таможня возбудила дело об административном правонарушении, на товар наложен арест.

Справка:

За недекларирование по установленной форме товаров предусмотрена ответственность ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ в виде штрафа, для юридических лиц от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, либо их конфискация.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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