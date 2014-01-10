У «Луча» нет денег на сборы: открытое письмо на имя губернатора Приморья написали игроки клуба

Футболисты «Луча» написали открытое письмо на имя губернатора Приморского края Олега Кожемяко, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsvl.ru.

Игроки владивостокской команды сообщили, что у клуба нет денег на сборы, а они сами не получают зарплату с августа.

Игроки «Луча» не получают зарплату с августа, пока так и не приступили к подготовке ко второй части сезона в ФНЛ (у клуба нет денег на сборы). Футболисты опасаются, что «Луч» могут обанкротить. При этом на днях главный тренер команды Валерий Петраков заявил, что владивостокцы не снимутся с турнира.

«Мы, футболисты ФК «Луч», хотим довести до вашего сведения, что в настоящее время наш футбольный клуб фактически прекратил свою деятельность: закрыты детские школы всех возрастов, офис клуба не функционирует, футболисты основной команды до сих пор находятся дома, в то время как остальные команды ФНЛ уже несколько недель готовятся к предстоящему сезону на сборах.

На сегодняшний день отсутствует какая-либо информация о дальнейшей судьбе клуба, будут ли организованы сборы, будут ли выплачены долги по зарплате работникам клуба и футболистам (зарплаты футболистам не выплачивались уже более пяти месяцев), продолжит ли клуб борьбу в чемпионате ФНЛ.

Мы серьезно обеспокоены тем, что ФК «Луч» может в ближайшее время прекратить свое существование. Возможно, для кого-то это является самым простым решением, ведь проще обанкротить клуб, тем самым ликвидировав и его долги. Однако нельзя забывать, что ликвидация ФК «Луч» повлечет за собой крайне негативные последствия для всего футбола в Приморском крае. Несколько последующих лет создание команды в ФНЛ будет невозможно, мы лишимся в лице ФК «Луч» флагмана всего приморского футбола. Также не будет молодежной команды, воспитанники детских школ лишатся своей цели играть в команде профессионалов, тысячи болельщиков останутся без своего любимого клуба... История «Луча» насчитывает более 60 лет, нельзя прерывать ее в угоду чьим-то частным интересам.

Мы вынуждены обратиться за помощью к вам не только как к губернатору нашего края, но и как к руководителю рабочей группы по туризму и спорту Госсовета РФ с просьбой повлиять на дальнейшую судьбу ФК «Луч» и сохранить его в составе ФНЛ.

Совсем недавно Владивосток приобрел статус столицы Дальнего Востока, нельзя допустить, чтобы в главном городе края не было футбола, ведь футбол – это спорт номер один во всем мире!

Ваше участие в судьбе «Луча» может не только помочь клубу преодолеть кризисный момент, но и вывести футбол Приморского края на новый уровень развития, дать клубу возможность достойно представлять наш край и его столицу.

Со своей стороны мы сделали все возможное, полгода работая без зарплаты. Теперь мы можем надеяться только на то, что вы, Олег Николаевич, услышите нас и сможете изыскать способы помочь ФК «Луч»!», – говорится в письме.

Обращение подписали вратари Котляров, Пономаренко, Ребров, защитники Аравин, Магадиев, Насадюк, Постухов, Седякин, полузащитники Белунов, Калугин, Катрич, Кротов, Носов, Пономаренко, Саламатов, Стеклов, нападающие Бегун, Васильев, Кутьин, Гордиенко, Руденко.

Напомним, с 5 декабря работники футбольного клуба «Луч» приостановили трудовую деятельность в связи с трехмесячной задолженностью по зарплатам. Тогда они уже обращались к губернатору Кожемяко с просьбой лично помочь в решении вопроса.

Подобная проблема возникала в клубе в 2017 году. Тогда главный тренер команды Жолт Хорняк приостанавливал трудовую деятельность.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]