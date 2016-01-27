Процесс пошел: игроки «Луча»  улетели на сборы в Сочи





«Луч» официально вышел из отпуска. И сразу же его игроки улетели на сборы, — сообщают «Вести: Приморье» по данным пресс-службы команды.

В обед игроки, персонал и тренерский штаб прибыли в аэропорт "Кневичи", откуда с полуторачасовой задержкой взят курс на Запад.

На сбор в Сочи отправятся 23 игрока: те, кто остался в команде из основного состава, а также молодые воспитанники центра подготовки "Луча" Данил Щерба, Никита Колмаков, Сетрак Акопян, Алексей Андреев и Олег Ветошкин.

Тренерским штабом, возглавляемым Валерием Петраковым запланированы 4 поединка. Известно, что одним из соперников "тигров" будет курский "Авангард".

Напомним, что Олимп-Первенство ФНЛ возобновляется 9 марта. Соперником "Луча" будет "Чайка" из Песчанокопского, матч пройдет на поле южан.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]