Процесс пошел: игроки «Луча» улетели на сборы в Сочи
«Луч» официально вышел из отпуска. И сразу же его игроки улетели на сборы, — сообщают «Вести: Приморье» по данным пресс-службы команды.
В обед игроки, персонал и тренерский штаб прибыли в аэропорт "Кневичи", откуда с полуторачасовой задержкой взят курс на Запад.
На сбор в Сочи отправятся 23 игрока: те, кто остался в команде из основного состава, а также молодые воспитанники центра подготовки "Луча" Данил Щерба, Никита Колмаков, Сетрак Акопян, Алексей Андреев и Олег Ветошкин.
Тренерским штабом, возглавляемым Валерием Петраковым запланированы 4 поединка. Известно, что одним из соперников "тигров" будет курский "Авангард".
Напомним, что Олимп-Первенство ФНЛ возобновляется 9 марта. Соперником "Луча" будет "Чайка" из Песчанокопского, матч пройдет на поле южан.
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