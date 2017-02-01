Пожар уничтожил частный дом в приморском селе

1 февраля на пульт пожарной охраны Партизанска поступила информация о том, что в селе Владимиро-Александровское на улице Светлая горит частный жилой дом, сообщает «Вести: Приморье».

По указанному адресу незамедлительно прибыли огнеборцы и приступили к тушению. Пожар был локализован и полностью ликвидирован. Общая площадь распространения огня составила 200 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. К тушению привлекались 9 человек личного состава и 4 единицы техники, отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru