Во Владивостоке произошел пожар в доме, который является памятником культурного наследия

Ночью 2 ноября в 03.17 на пульт пожарной охраны города Владивосток поступила информация о том, что на улице Посьетская горит двухэтажное кирпичное здание.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, в 03.22 на место пожара прибыли огнеборцы и приступили к тушению. В 03.30 пожар был локализован, в 04.49 – полностью ликвидирован. Общая площадь горения составила 50 кв. м.

При пожаре никто не пострадал. К тушению привлекались 10 человек личного состава и 2 единицы техники.

Как сообщает Vl.ru, пожар случился в доме по улице Посьетская, 43, который является памятником культруного наследия регионального значения. Этот кирпичный жилой дом с деревянной верандой построен в начале ХХ века. Пожар был в капитальной части здания: на первом этаже фасад в чёрной копоти, стоит сильный запах гари. А вот веранда уцелела. По словам местных жителей, в доме живут несколько семей на обоих этажах.

Дом был поставлен на учёт как памятник культурного наследия регионального значения в декабре 2017 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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