Жириновский призывает отказаться от поцелуев и объятий

Владимир Жириновский направил правительству РФ предложения по борьбе с китайским коронавирусом, сообщает «Вести: Приморье».

- Мы обратились к правительству с предложением принять еще более жесткие меры: прекратить любое транспортное сообщение с Китаем, подготовить инфекционные блоки, чтобы туда запускать всю группу, в которой нашелся заболевший, и держать по две недели. Просто тепловизора недостаточно: сегодня у человека температуры еще нет, а через 2 дня начался процесс. Подготовить бригады инфекционистов с привлечением студентов медицинских вузов и волонтеров, - рассказал он телеканалу «Россия24».

Лидер ЛДПР дал несколько советов соотечественникам, как уберечься от заразы.

- В театры не ходить, в рестораны не ходить. У меня на дверях уже 20 лет вывеска: «Никаких рукопожатий, объятий и поцелуев!». Шел тут, меня опять обнимают и целуют - ну что ты будешь делать! Отталкивать не могу, а контакт прямой! Нельзя также показывать рекламу с поцелуями с животными - это в целях нашей безопасности, - призывает Владимир Жириновский.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]