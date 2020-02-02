Деньги или «натура»: выплаты россиянам вновь проиндексируют

С 1 февраля увеличились некоторые виды социальных выплат, предоставляемых Пенсионным фондом России, сообщает «Вести: Приморье».

Прежде всего на 3% индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают 15 млн россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. К таким людям относятся инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, а также Герои Социалистического Труда и некоторые другие лица.

Размер индексации определен исходя из уровня инфляции за 2019 год.

На 3% также индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. Стоимость полного денежного эквивалента набора с 1 февраля вырастет до 1155,06 рубля в месяц.

Перечень социальных услуг после индексации будет выглядеть следующим образом:

· предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий и продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (денежный эквивалент – 889,66 рубля в месяц);

· предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент – 137,63 рубля в месяц);

· бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент – 127,77 рубля в месяц).

Помимо этого, с февраля увеличивается пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего неработавшего пенсионера. Проиндексированный размер выплаты с нового месяца составит 6124,86 рубля, омечается на сайте ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]