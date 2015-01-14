С 1 февраля соцвыплаты придут в повышенном размере

С 1 февраля традиционно увеличиваются все выплаты, пособия и компенсации, которые положены льготным категориям россиян. Как правило, они вырастают на размер годовой инфляции, сообщают «Вести:Приморье». Об этом пишет «РГ».

Минтруд предложил проиндексировать их в этом году на 4,9%. Именно на столько, по данным Росстата, выросли цены в 2020 году. Размер соцвыплат ежегодно повышается с февраля, потому что зависит от уровня прошлогодней инфляции, а Росстат окончательно подсчитывает ее в первой половине января.

Индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают около 15 млн россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. К таким людям относятся инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, а также Герои Социалистического Труда и некоторые другие категории льготников.

Индексируется и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. С 1 февраля 2020 года стоимость полного денежного эквивалента набора соцуслуг составляет 1155 рублей в месяц. В него входят услуги по лекарственному, санаторно-курортному обеспечению и проезду.

Отметим, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Министерство труда и социальной политики Приморского края напоминает, что с 1 января 2021 года все пособия и соцвыплаты будут начислять только на карты национальной платежной системы «Мир».

По информации ведомства, жители Приморского края на сегодняшний день получают различные социальные выплаты на общую сумму более 1,5 миллиона рублей. 30% пособий и компенсаций доставляют через почтовые отделения, остальные – через кредитные организации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]