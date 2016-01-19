Сегодня вступает в силу постановление об индексации социальных выплат и пособий

Социальные выплаты и пособия для россиян проиндексируются на 3%. Изменения вступили в силу 1 февраля, сообщает «Вести: Приморье».

«Установить с 1 февраля 2020 года коэффициент индексации 1,030 для выплат, пособий и компенсаций», — говорится в постановлении правительства РФ.

Выплаты повысят Героям Советского Союза, героям РФ, полным кавалерам ордена Славы, героям Социалистического Труда и Героям Труда РФ. Также проиндексируют выплаты ветеранам, компенсации инвалидам, пособия на погребения, выплаты пострадавшим от радиационных аварий и ядерных испытаний, пособия для семей с детьми. Увеличатся и страховые выплаты для тех, кто пострадал на производстве.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]