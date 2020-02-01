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Выплаты увеличены: Постановление правительства коснулось тех, кто носит погоны

Выплаты увеличены: Постановление правительства коснулось тех, кто носит погоны

Источник фото: pixabay.com

Ежемесячные компенсации и пособия военнослужащим, полицейским и сотрудникам национальной гвардии проиндексировали на 3,7 процента. Такое постановление правительства вступает в силу 7 февраля, сообщают «Вести:Приморье».

Увеличение касается единовременных пособий, ежемесячных компенсаций, страховых выплат, которые полагаются военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы и проходившим военные сборы, полицейским, сотрудникам национальной гвардии и противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения. Также в постановлении речь идёт о выплатах в случае гибели военного или полицейского при исполнении обязанностей, и в случае получения травм на службе, пишет «Парламентская газета».

Согласно постановлению, указанные выплаты увеличены на 3,7 процента с 1 января 2021 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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