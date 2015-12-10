Все станет проще: пособия и выплаты будут назначаться без справок

Пособия и выплаты будут назначаться без предоставления справок. Необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми от 3 до 7 лет, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия, сообщают «Вести:Приморье». Распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Об этом говорится на сайте ГД.

Сделать получение социальной помощи простым и доступным – задача, которую Правительству поставил Президент.

Ряд выплат назначается на региональном уровне. Практика показала, что у органов исполнительной власти субъектов нет доступа к некоторым сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок у гражданина достоверно оценить, нуждается ли он в социальной поддержке.

Распоряжением предусмотрено расширение перечня информации, которой смогут пользоваться региональные власти для назначения выплат. Речь идет в том числе о данных Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, Росреестра и ФНС.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]