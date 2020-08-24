Осталось две недели: получатели мер соцподдержки могут остаться без выплат

Министерство труда и социальной политики Приморского края напоминает, что с 1 января 2021 года все пособия и соцвыплаты будут начислять только на карты национальной платежной системы «Мир». Таким образом, у получателей мер соцподдержки есть всего две недели, чтобы при необходимости оформить такую карту и передать информацию о новых реквизитах банковского счета специалистам, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

По информации ведомства, жители Приморского края на сегодняшний день получают различные социальные выплаты на общую сумму более 1,5 миллиона рублей. 30% пособий и компенсаций доставляют через почтовые отделения, остальные – через кредитные организации.

«Около 30% тех, кто получает выплаты через банки, пользуются пластиковыми картами иностранных платежных систем. Осталось около двух недель, чтобы заменить Visa и MasterCard на карту национальной системы “Мир”. В противном случае в январе пособия поступят несвоевременно», – отмечают в министерстве.

Специалисты подчеркивают, при получении карты «Мир» необходимо проинформировать органы соцзащиты о новых реквизитах счета. Сведения можно передать с помощью сотрудников МФЦ или через социальный портал, на котором размещена пошаговая инструкция о том, как сделать это самостоятельно.

Для получения пенсий и иных выплат через Пенсионный фонд России реквизиты счета необходимо представить в территориальную клиентскую службу федерального ведомства или через личный кабинет на сайте ПФР, оформив заявление о способе доставки пенсии.

«Безусловно, переход может вызвать некоторые неудобства получателей мер социальной поддержки, поскольку требуется личное посещение банка. Однако таковы требования федерального законодательства. Просим отнестись к этому с пониманием, обратиться в свой банк и оперативно передать данные по новым реквизитам в ПФР и органы соцзащиты», – отметила министр труда и социальной политики края Светлана Красицкая.

Глава ведомства напоминает, что изменения не коснутся тех льготников, получателей всех демографических выплат и жилищно-коммунальных субсидий, которым меры социальной поддержки доставляют через почтовые отделения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]