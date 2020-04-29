Меры соцподдержки: Министерство труда разместило обновленную инструкцию по работе с онлайн-ресурсом

Более 1,2 тысячи заявлений на выплаты с начала года подали приморцы через Социальный портал. Около тысячи из них поступили в апреле. Министерство труда и социальной политики Приморского края разместило обновленную инструкцию по работе с онлайн-ресурсом.

Какие выплаты, компенсации, социальные услуги можно оформить через соцпортал? Какие основные виды пособий предусмотрены для семей с детьми? Какие меры социальной поддержки действуют в сфере жилищно-коммунальных услуг? Ответы на эти вопросы, а также перечень документов, которые можно направить специалистам по интернету, и алгоритм подачи заявлений прописаны в инструкции по работе с порталом. Ее использование существенно облегчит процесс оформления любой меры социальной поддержки.

В министерстве информируют, чтобы оформить меру социальной поддержки не выходя из дома через соцпортал, нужно быть зарегистрированным на портале Госуслуг. Специалисты подчеркивают, что оформление мер социальной поддержки через интернет не только удобно и комфортно.

«В нынешних условиях, когда личный прием граждан в отделах центра социальной поддержки и МФЦ временно приостановлен, дистанционный способ – это единственная возможность подать заявление на выплату или компенсацию», – подчеркивает она.

В ведомстве также обращают внимание жителей края на еще один значимый момент: необходимость своевременного информирования сотрудников соцзащиты об изменившихся данных получателя

«Если у вас изменились реквизиты банка, расчетного счета, произошла смена фамилии, необходимо подать заявление через соцпортал, а также по многоканальному телефону: 8-800-30-22-145. Это позволит специалистам оформить положенные меры соцподдержки в срок. Что, прежде всего, выгодно и самому получателю пособия или компенсации», – комментирует представитель ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]