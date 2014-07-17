Более 40 тысяч приморцев снизили расходы на коммунальные платежи с помощью краевого бюджета

473 миллиона рублей из бюджета Приморья направлено с начала года на выплаты субсидий по коммунальным услугам. Сегодня получателями этой меры социальной поддержки являются 44 тысячи жителей края.

В региональном министерстве труда и социальной политики напомнили, что по ранее существующему стандарту право на субсидию имела семья, расход которой на оплату жилищно-коммунальных услуг превышал 22% совокупного дохода семьи.

«С июля 2019 года региональный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан снижен до 10%, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в Приморье. Среди получателей этого года 14 тысяч семей оформили меру социальной поддержки с применением нового стандарта», – информируют специалисты.

Размер субсидии на ЖКУ не является фиксированной величиной и исчисляется помесячно. В расчет закладываются установленные стандарты стоимости услуг и нормативы площади на одного человека.

Порядок предоставления субсидии требует переоформления каждые шесть месяцев. Однако в апреле на федеральном уровне принято решение о беззаявительном продлении субсидии тем, у кого срок ее предоставления истекает в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года. Это сделано в связи с профилактическими мероприятиями по нераспространению коронавирусной инфекции.

Оформить жилищно-коммунальную субсидию можно в МФЦ, через портал госуслуг или Социальный портал Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]