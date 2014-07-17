Субсидия на оплату ЖКХ сэкономит бюджет приморцев

46,6 тысячи приморцев стали получателями жилищно-коммунальных субсидий в 2020 году. 16,2 тысячи семей оформили субсидию, расходуя на оплату квитанций до 10% общего бюджета семьи, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

По информации министерства труда и социальной политики Приморского края, на этот вид социальной поддержки в прошлом году было направлено более 760 миллионов рублей.

«В бюджете текущего года чуть увеличили сумму – до почти 775 миллионов рублей», – уточняют в ведомстве.

Напомним, что право на коммунальную субсидию предоставляется гражданам, если расходы семьи на ЖКУ превышают 22% семейного бюджета. Сниженный региональный стандарт собственных расходов на ЖКУ до 10%, который используется для малоимущих семей, в 2019 году предложил ввести Губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Размер коммунальной субсидии не является фиксированной величиной и исчисляется помесячно. Как и все меры соцподдержки, предоставление которых зависит от дохода, субсидия требует переоформления каждые шесть месяцев. Но из-за сложной эпидемиологической обстановки срок предоставления субсидии в беззаявительном порядке продлен.

«В случае, если срок предоставления выплаты истекает в период до 1 апреля 2021 года, для получения ее в следующие шесть месяцев заявлений не потребуется», – информируют специалисты.

Оформить жилищно-коммунальную субсидию можно в МФЦ, через портал Госуслуги или Социальный портал Приморского края.

Справки по телефону Приморского центра соцподдержки: 8-800-30-22-145

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]