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Более 40 тысяч приморцев снизили «коммуналку» за счет бюджета

Более 40 тысяч приморцев снизили «коммуналку» за счет бюджета

593,2 миллиона рублей с начала года направил бюджет Приморья на коммунальные субсидии. Снизить коммунальные расходы с помощью краевого бюджета смогли 44 тысячи человек, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

По информации министерства труда и социальной политики Приморского края, в числе получателей – почти 17 тысяч малоимущих семей, которые оформили выплату с применением пониженного регионального стандарта.

«До 2019 года оформить субсидии могли семьи, у которых расходы на ЖКУ превышают 22% семейного бюджета. По решению губернатора Приморья для семей с низким достатком региональный стандарт собственных расходов на ЖКУ снизили до 10%», – уточняет министр Светлана Красицкая.

Оформить жилищно-коммунальную субсидию можно в МФЦ, через портал Госуслуги или Социальный портал Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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