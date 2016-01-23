Сильнейший пожар уничтожил автосервис в Находке (видео)
Очевидцы уверяют, что причиной ЧП стали сварочные работы, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на instagram nhknews.ru
По сообщениям в социальных сетях Находки, серьезный пожар произошел в автосервисе по улице Спортивной.
Не исключено, что именно несоблюдение техники безопасности стало причиной происшествия.
– Искра в хлам попала, 4 секунды и пожар,– комментируют произошедшее пользователи социальных сетей, по которым распространилось видео с места пожара.
К моменту приезда пожарных, автобокс оказался объят пламенем. По предварительным данным обошлось без пострадавших.
Жители города уверяют, что пожар на этом объекте случается не в первый раз, автосервис уже горел - несколько лет назад. По словам горожан, владельцы автомастерской решили ее расширить.