Сильнейший пожар уничтожил бизнес приморцев

Во Владивостоке минувшей ночью произошёл сильный пожар, который уничтожил трехэтажное здание, сообщают «Вести:Приморье».

Зарево огня было видно жителям Первомайского района. В Управлении МЧС пояснили, в 23.42 на пульт пожарной охраны города Владивосток поступил сигнал о том, что на улице Борисенко горит складское помещение.

На место происшествия выехали 41 человек личного состава и 11 единиц техники. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе площадью 1000 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.

Жители города сняли на видео пожар и опубликовали в различных пабликах. При этом многие предполагали, горит известный магазин по продаже мебели. Однако позже стало ясно, пожар уничтожил местный автосервис.

Видео dps_vl

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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