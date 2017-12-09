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Тушили несколько часов: Пожар уничтожил контейнеры с автозапчастями

Тушили несколько часов: Пожар уничтожил контейнеры с автозапчастями

Источник фото: pixabay.com

Ночью в районе Первой Речки во Владивостоке сгорели контейнеры с автозапчастями. Площадь пожара составила 200 кв. м, сообщают «Вести:Приморье».

Пожар вспыхнул на улице  4-я Проходная во Владивостоке поздно вечером. Звонок о пожаре поступил на пульт пожарной охраны города Владивостока. Сообщали о том, что горят контейнеры.

В ходе разведки было установлено, что горят контейнеры с автозапчастями.

В результате происшествия никто не пострадал, отметили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

К тушению привлекались 26 человек личного состава и 6 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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