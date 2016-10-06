Родственница «горячих губок» оказалась под запретом

МВД России предлагает дополнить перечень наркосодержащих растений, сообщает «Вести: Приморье».

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов (http://regulation.gov.ru/) МВД России размещен проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств» (далее – проект постановления).

Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России зафиксирована высокая активность, связанная с распространением в среде наркопотребителей растений «Диплоптерис кабрерана», «Психотрия зеленая», «Ибога» и «Банистериопсис каапи» в Российской Федерации, а также в некоторых соседних государствах.

Указанные растения содержат наркотические средства диметилтриптамин, ибогаин и гармин, которые включены в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681.

Кроме того, в последнее время на международном наркорынке активно распространяется вещество MMB-022, являющееся синтетическим каннабиноидом, факты изъятия которого также зафиксированы в Российской Федерации.

В этой связи проектом постановления Правительства Российской Федерации, разработанным ГУНК МВД России, предполагается установить меры государственного контроля в отношении вышеуказанных наркосодержащих растений и синтетического каннабиноида MMB-022 в целях ограждения государства и общества от наркоагрессии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]