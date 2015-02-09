Новости Экономика
Сегодня, 16:21

Грузовое сообщение с Китаем возобновили на дальневосточных пунктах пропуска

Грузовое сообщение с Китаем возобновили на дальневосточных пунктах пропуска

Источник фото: Рамблер/новости

Пограничные пункты пропуска между РФ и Китаем на Дальнем Востоке возобновили пропуск грузовых автомобилей после временного ограничения, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

В конце января вице-премьер РФ Татьяна Голикова после заседания оперативного штаба по контролю и предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России заявила, что пять регионов России на Дальнем Востоке продлят до 2 февраля режим закрытия пунктов пропуска на границах с Китаем, чтобы не допустить риска распространения коронавируса. Пассажирское сообщение закрыто до сих пор, российских и китайских граждан возвращают домой через трансграничные коридоры.

«Все пункты пропуска, за исключением трех пунктов, которые будут закрыты по расписанию до 7 февраля, сегодня осуществляют оформление и пропуск грузовых автомобилей», – сообщили в пресс-службе. Там добавили, что также 3 февраля нет ограничений на железнодорожное грузовое сообщение.

За прошедшее время в Приморье выросли цены на некоторые овощи, которые в основном импортируются в регион из КНР. В частности, подорожали огурцы до 400 рублей за килограмм в некоторых торговых точках. По некоторым видам овощей наблюдается дефицит.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме