Покупка "неустановленным лицом" элегантного особняка на Светланской признана незаконной

Бывшее здание библиотеки имени Горького на Светланской, 119 во Владивостоке признано объектом незаконной сделки. Арбитражный суд первой инстанции постановил фигурантов «дела Мещерякова» вернуть исторический особняк в государственную собственность.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, особняк был продан с торгов 18 января 2007 года неустановленному лицу с помощью фиктивного аукциона, как и многие другие объекты недвижимости во Владивостоке, всего за 5,4 млн рублей. В 2009 году администрация Приморского края пыталась оспорить торги, но в иске было отказано. Суд посчитал, что продаваемое здание тогда уже не являлось библиотекой, поэтому и не могло быть сохранено в государственной собственности в качестве подобного объекта. И – следовательно – вполне подлежало продаже.

Дело было закрыто в 2009 году, а в 2018-м снова получило ход, дошло до кассации, откуда было возвращено в первую инстанцию в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.

29 января 2020 года суд признал недействительными проведенные 13 лет назад торги по продаже нежилого здания – библиотеки с кадастровым номером: 25:28:010017:118, расположенного на Светланской, 119.

Также был признан недействительным договор купли-продажи имущества, заключенный КГУП по эксплуатации недвижимости Приморского края «Госнедвижимость» и ООО «Роуз», связанного с бывшим депутатом Законодательного собрания Приморского края Юрием Степанченко. В порядке применения последствий недействительности сделки суд обязал возвратить трехэтажный особняк Приморскому краю в лице КГУП «Госнедвижимость», взыскать с этого предприятия в пользу ООО «Роуз» 5 416 621 рубль в возврат цены нежилого здания. Впрочем, решение суда еще может быть обжаловано.

Элегантный особняк на Светланской, 119 был построен на рубеже XIX-XX веков купцом Василием Жариковым и использовался в качестве доходного дома. В 1923 году купец продал особняк городской Думе – в нем открыли библиотеку. Здание спешным порядком электрифицировали и переоборудовали под книжные нужды.

Со временем библиотека вместо одного этажа заняла все три, получила краевой статус и была переименована в Горьковскую. В 70-е годы здание собирались расширить под увеличивающиеся книжные фонды, но выделенные для этого средства были пущены на строительство «белого дома», до библиотеки так и не дойдя.

Часть фондов библиотеки в 80-х годах перевезли в здание на Некрасовскую, где они располагаются и по сей день. В жариковском особняке несколько раз делали ремонт, но на фасаде упорно появлялись трещины. В 90-х годах деятельность библиотеки была приостановлена. А уже в 2005 году особняк и вовсе изъяли, чтобы через два года продать на аукционе «неустановленному лицу».

Дом по сей день стоит, затянутый баннером и обнесенный строительным забором, но никаких работ там не производилось никогда. Учитывая простой исторического особняка в течение двух десятков лет, его реконструкция может стать нецелесообразной.

Напомним, судебный процесс по делу Мещерякова длился с 2007 года. По данным следствия, Игорь Мещеряков, Юрий Степанченко (позже уголовное дело выделили в отдельное производство, сам он был объявлен в розыск) и еще 11 фигурантов уголовного дела причастны к продаже 30 зданий, расположенных во Владивостоке и находившихся в собственности края и РФ.

Всего в результате преступных действий из собственности Приморского края выбыли 12 объектов недвижимости, чем причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 180 млн рублей, а из федеральной собственности – 18 объектов, сумма ущерба – свыше 280 млн рублей. «Объекты преступного посягательства» – недвижимость – суд постановил вернуть их законным владельцам, а именно – в собственность Приморского края и Российской Федерации.

Помимо шести перечисленных, в деле фигурируют здания во Владивостоке по адресам: Фокина, 26а, Иртышская, 21, Фокина, 14/1, Бородинская, 14, Красного Знамени, 10, Лазо, 9, Березовая, 22, Луговая, 30, Алеутская, 45а, Пограничная, 2, Девятая, 4, Комарова, 10, Снеговая, 6, Девятая, 20, 1-я Матросская, 11, Гульбиновича, 5, Нейбута, 34, Рында, 19, Токаревская Кошка, 1 и в Артеме: 1-я Западная, 22.

Расследование уголовного дела продолжалось три года. По делу допрошен 251 свидетель, не говоря уже об опросах очевидцев. Проведено 75 различных судебных экспертиз (оценочные, почерковедческие), составлено множество процессуальных документов. Объем уголовного дела составил 274 тома без учета обвинительного заключения. Всего в суд передано 430 томов уголовного дела. 20 декабря 2016 года краевой суд вынес приговор по делу. Позднее главный фигурант Игорь Мещеряков обжаловал обвинительный приговор в Верховном суде. В январе 2018 года Верховный суд подтвердил законность решения краевого суда.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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