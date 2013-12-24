Трое преступников с автоматами совершили налет на склад торговой компании в Приморье

Сотрудники полиции устанавливают личности преступников, совершивших вооруженное разбойное нападение на охраняемую территорию крупного склада, расположенного в селе Вольно-Надеждинское. Налетчики связали сторожа и вывезли на грузовике различное судовое оборудование.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, вооруженные автоматами налетчики в масках избили и связали сторожа, а затем подогнали к складу грузовик, в который погрузили различное судовое оборудование. Добычей разбойников стали три распределительных вала, насос пресной воды, запчасти для двигателя, направляющая клапана, прибор для проверки загрязнения топлива и другие дорогостоящие детали.

Прибывшие на место происшествия полицейские осмотрели прилегающую территорию, обнаружили следы грузовика Mazda Bongo и приступили к поискам подозреваемых. Ущерб от действий преступников устанавливается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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