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Жителю Приморья грозит до 20 лет тюрьмы за сбыт героина

Жителю Приморья грозит до 20 лет тюрьмы за сбыт героина

Источник фото: Тульская пресса

В районе торгового порта задержан 54-летний житель Находки. Как сообщате "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, мужчина приобрел у неустановленного лица около одного грамма героина, что является особо крупным размером.

В ходе личного досмотра и проведенного обыска автомобиля задержанного, было обнаружено и изъято еще 11 свертков с наркотическим веществом – героин, общий вес изъятого составил около трех граммов.

В ходе допроса мужчина пояснил, что приобрел наркотик для личного потребления, однако затем решил продать.

В настоящее время уголовное дело возбужденное следственным отделом Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте по ч.4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации направлено в суд.

Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до двадцати лет.

Решения суда обвиняемый будет дожидаться в следственном изоляторе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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