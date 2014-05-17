«Теперь у меня две дочки»: хозяйка «Зайки от Кожемяко» отчиталась о состоянии мопса





Мама девочки, которой губернатор подарил щенка, неустанно выкладывает фото дочки и ее нового питомца, попутно благодаря Олега Кожемяко, — передают «Вести: Приморье».

За последние сутки у жительницы Находки по имени Алина в соцсетях появилось больше десятка фотографий. Все они — про дочку Миру и ее нового питомца — мопса Зайку.

«В общем еще раз спасибо @kozhemiako.oleg , собака прям наша, адаптировалась уже во всю, даже по маме не скучает, не скулит. Мирослава вообще от нее не отходит, спать вместе будут две малышки)еще сто раз спасибо🤗», — написала Алина.

А под одной из фотографий мама Мирославы призналась, что теперь у нее две дочки.

Ранее "Вести: Приморье" рассказывали о том, как губернатор исполнил новогоднее желание трехлетней Мирославы и подарил ей собаку при выписке из больницы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]