Новости Общество Видео Интересно
Сегодня, 00:37

«Теперь у меня две дочки»: хозяйка «Зайки от Кожемяко» отчиталась о состоянии мопса

«Теперь у меня две дочки»: хозяйка «Зайки от Кожемяко» отчиталась о состоянии мопса

Источник фото: Инстаграм @alinasharf89


Мама девочки, которой губернатор подарил щенка, неустанно выкладывает фото дочки и ее нового питомца, попутно благодаря Олега Кожемяко, — передают «Вести: Приморье».

За последние сутки у жительницы Находки по имени Алина в соцсетях появилось больше десятка фотографий. Все они — про дочку Миру и ее нового питомца — мопса Зайку.

«В общем еще раз спасибо @kozhemiako.oleg , собака прям наша, адаптировалась уже во всю, даже по маме не скучает, не скулит. Мирослава вообще от нее не отходит, спать вместе будут две малышки)еще сто раз спасибо🤗», — написала Алина.

А под одной из фотографий мама Мирославы призналась, что теперь у нее две дочки.

Ранее "Вести: Приморье" рассказывали о том, как губернатор исполнил новогоднее желание трехлетней Мирославы и подарил ей собаку при выписке из больницы.  

 

 

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме