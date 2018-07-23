Убийца из Красноярского края 11 лет скрывался от закона в Приморье





Жители Приморья жили рядом с убийцей и не подозревали об этом. «На дно» убийца из Назарово залег аж на 11 лет, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру Красноярского края.

Назаровский городской суд с участием государственного обвинителя рассмотрел уголовное дело в отношении жителя г. Назарово, совершившего преступление в 2008 году. Он обвинялся по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, фигурант дела в 2008 году около летнего кафе после внезапно произошедшего конфликта нанес удары ножом пострадавшему, от которых тот скончался.

Злоумышленник в течение 11 лет скрывался в Приморском крае. Все эти годы он официально не работал, не поддерживал связь с близкими. После официального трудоустройства его местонахождение удалось установить, он был этапирован в г. Назарово и заключен под стражу.

Ранее мужчина был судим, в том числе за убийство. Спустя непродолжительный период времени после условно-досрочного освобождения он вновь совершил преступление против жизни и здоровья человека.

В судебном заседании назаровец вину в предъявленном обвинении признал частично, пояснив, что его действия носили характер необходимой обороны.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание по совокупности приговоров в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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