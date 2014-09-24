Стипендии студентов поднимут до прожиточного минимума

Минимальные стипендии предлагают сделать не ниже прожиточного минимума. С такой инициативой выступили в Общественной палате РФ.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Известия", эту идею уже поддержали в Совете Федерации. Однако, по словам председателя комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, данная мера требует детальной проработки, особенно в части поиска источника финансирования.

Инициатива будет обсуждаться с экспертным сообществом и представителями профильных ведомств на полях ОП РФ, отметила Наталья Починок. После этого пул предложений направят в парламент.

Сейчас минимальный размер академической студенческой стипендии — 1 484 рублей в месяц, социальной — 2 227 рубля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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