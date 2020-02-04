«Губернаторскую тысячу» начнут выплачивать в феврале в Приморье

Выплаты «губернаторской тысячи» стартуют в феврале. Об этом заявил глава Приморья в эфире передачи «Прямой разговор с Олегом Кожемяко» в воскресенье, 2 февраля.

Вопрос от телезрителей о том, получат ли в 2020 году пенсионеры края единовременную выплату в размере 1 тысячи рублей, озвучили ведущие. Олег Кожемяко ответил утвердительно.

«В профильном министерстве мне сказали, что мы всегда выдавали в марте эти денежные средства, они есть в бюджете. Однако уже праздники прошли, люди потратились и сейчас вот спрашивают. Выплатим – никаких проблем с этим нет. В феврале начнем», – заявил губернатор.

Напомним, дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной выплаты всем пенсионерам появилась в Приморье в 2004 году. После небольшого перерыва ее возобновили в 2013 году. Как отметили в пресс-службе правительства Приморского края, «губернаторскую тысячу» сегодня в крае получают 580 тысяч человек. В 2020 году на выплаты направят более 588 миллионов рублей.

Всего в 2019 году получателями разных мер социальной поддержки в Приморье стали более 700 тысяч человек. На выплаты и компенсации жителям края направлено 13 миллиардов рублей консолидированного бюджета.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]