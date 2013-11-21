Морозы усилятся в Приморье

Сегодня погодные условия в Приморье определяют малоактивные фронтальные разделы, которые проходят на фоне поля повышенного атмосферного давления. Местами возможен небольшой снег, продолжится понижение дневных температур. Во Владивостоке вечером возможен слабый снег, начнет усиливаться северный ветер. Максимальная температура воздуха составит -7...-10°C.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", в последующие сутки антициклон укрепит свои позиции. Продолжится рост атмосферного давления и похолодает на всей территории края. Существенных осадков не ожидается. В континентальных районах края предстоящей ночью фон ночных температур составит -22...-29 °С, местами в центральных районах ожидаются морозы до -38 °С, в прибрежных районах -15...-20 °С. На 3-7 градусов будет холоднее и завтра днем. Фактические среднесуточные температуры вернутся в пределы климатических норм.

Во Владивостоке в начале ночи сохранится вероятность слабого снега, в дальнейшем будет без осадков. При сильном северном ветре к утру температура воздуха понизится до -17...-19 °С. В среду днем будет ветрено, максимальная температура воздуха днем ожидается в пределах -12...-15 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]