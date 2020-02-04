В Приморье почти каждый четвертый водитель нарушает правила перевозок

В Приморье прошла масштабная операция «Перевозчик». На дороги края вышло максимальное количество личного состава госавтоинспекции региона. Только за один день рейда проверено около 1,5 тысяч транспортных средств.

В этот день внимание сотрудников ГИБДД было обращено к транспортным средствам, которые занимаются перевозкой пассажиров и грузов. Проверили почти полторы тысячи единицы техники, в каждом четвертом случае - нарушение. К административной ответственности привлекли 130 водителей автобусов, 116 - грузового транспорта и 35 таксистов.

Вячеслав Перепелицын, начальник отдела технического и дорожного надзора, РЭР УГИБДД УМВД России по Приморскому краю: «Такси мы смотрим первое - это чтобы водитель имел ВУ, документы на машину. Путевой лист в обязательном порядке, с отметкой медика и механика. Имел разрешение на деятельность такси. При перевозке детей в обязательном порядке детское удерживающее устройство».

Большое внимание уделили нарушениям правил перевозки несовершеннолетних. Рейд проводили в местах массового отдыха граждан, у кинотеатров, торговых центров, домов и подъездах к базам отдыха.

Число родителей, забывших о безопасности собственных детей, исчислялось десятками. «Лидерами» по числу нарушений стали Владивосток, Уссурийск и Лесозаводск. Проверяли автомобилистов и системой фотовидеофиксации «Кордон».

Павел Рязанов, инспектор отдела ДПС УГИБДД УМВД России по Приморскому краю: «Система работает на розыск транспортных средств. Госномера в розыске, либо бывает водительские удостоверения и водители в розыске. Бывает и свидетельства о регистрации в розыске. То есть основная система работает на розыск».

За время операции системой «Кордон» выявлено: трое приморцев были лишены права управления транспортным средством. Так один автолюбитель ездил по поддельному водительскому удостоверению, двое других управляли авто с поддельными номерами. По этим случаям ведётся проверка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]