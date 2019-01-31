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Анонс на 5 февраля

Анонс на 5 февраля

5 февраля в 12.30 – Владивосток, «Иллюзион Парк» (Черемуховая, 15) – показ киноленты «1917» на английском языке.

5 февраля в 18.30 – Владивосток, приморский академический драмтеатр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Матросская тишина».

5 февраля в 19.00 – Владивосток, Приморский краевой центр народной культуры (Пушкинская, 25) – просмотр фильма «Античная мифология».

5 февраля в 19.00 – Владивосток, Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 14) – опера «Царская невеста».

5 февраля в 19.00 − Владивосток, Драматический театр ТОФ (Светланская, 48) − спектакль «К звездам».

5 февраля – Всемирный день Nutella.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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