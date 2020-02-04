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Режим ЧС ввели в Пограничном районе Приморья

Режим ЧС ввели в Пограничном районе Приморья

Источник фото: Правительство Приморского края

В трех приграничных с Китаем районах Приморья действует муниципальный режим чрезвычайной ситуации. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края, данные меры направлены на то, чтобы не допустить завоза и распространения в крае коронавируса.

По информации краевого учреждения по делам ГО и ЧС, режим чрезвычайной ситуации введен в Пограничном районе в понедельник, 3 февраля.

На данный момент режим чрезвычайной ситуации действует в Октябрьском, Хасанском и Пограничном районах. В этих трех районах открыты специальные изоляционные пункты для граждан Китайской Народной Республики. Еще один пункт располагается в Артемовском городском округе.

По данным Роспотребнадзора, сейчас в Приморском крае нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом. У всех пациентов, которые были обследованы на заболевание, – отрицательные результаты. Для профилактики необходимо соблюдать следующие правила.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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