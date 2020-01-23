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Министерство по делам ЧС Приморья: Заболевших коронавирусом в крае не выявлено

Министерство по делам ЧС Приморья: Заболевших коронавирусом в крае не выявлено

Источник фото: Правительство Приморского края

За прошедшие сутки на пунктах пропуска в Приморье досмотрен 651 человек. На сегодняшний день заболевших коронавирусом в регионе не выявлено, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как сообщил министр по делам ГО и ЧС края Олег Мельников, с начала 2020 года в Приморье прибыл 135 501 человек из неблагополучных по заболеванию коронавирусом стран, в том числе из Китая – 78 901 человек. Выявлен 31 человек с подозрением на инфекционные заболевания, из них 16 прибывших их Китая. Обследовано 46 человек на коронавирус, больных с этой инфекцией не выявлено.

Режим ЧС сегодня действует в Октябрьском, Хасанском, Пограничном районах и Артеме, в Уссурийске введен режим повышенной готовности. Сейчас в изоляционных пунктах находится 91 человек.

Напомним, в Правительстве Приморья по номеру: +7 (914) 703-14-59, продолжает работу «горячая линия» по вопросам возвращения на Родину для граждан, находящихся на территории КНР, и их родственников.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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