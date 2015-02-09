Более 100 тысяч медицинских масок поступят в аптеки Приморья на следующей неделе

Сегодня в аптеках Приморского края, особенно в городе Владивостоке, отмечается повышенный спрос на защитные маски. Представители Росздравнадзора призывают приморцев не скупать массово медицинские маски – это вызывает ажиотажный спрос и может привести к их дефициту. Представитель Росздрава подчеркивает, что по данным на сегодняшний день в сетях розничных аптек и на оптовых складах имеется двухдневный запас этих медицинских изделий. Мелкие поставки (до 10 тысяч) осуществляются в край регулярно один раз в два дня. А вот крупная поставка медицинских масок (более 100 тысяч единиц) ожидается к 14 февраля.

Отмечается, что противовирусных лекарственных препаратов и дезинфицирующих средств в свободной продаже достаточно.

В министерстве здравоохранения Приморья напомнили, что во всех государственных медицинских учреждениях края имеется двух-трехмесячный запас медицинских масок. Также в достаточном количестве закуплены лекарственные препараты и изделия дезинфекции.

Специалисты ведомства ежедневно проводят мониторинг наличия лекарственных препаратов и медицинских изделий в медицинских и аптечных организациях края с целью предотвращения дефицита и контроля уровня цен.

Жители Приморья могут сообщить о фактах завышения цен на лекарственные препараты, а также об отсутствии изделий медицинского назначения в аптеках и аптечных пунктах по специальному телефону: 8 (423) 226-85-39. «Горячую линию» по данному направлению открыло территориальное управление Росздравнадзора, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]