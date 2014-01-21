Юрий Трутнев: необходимо предотвратить необоснованный рост цен на продукты питания





Информация о диком взлете цен на овощи и фрукты из Китая дошла до полпреда. Юрий Трутнев взял эту проблему на контроль, — передают «Вести: Приморье» по данным Минвостокразвития.

Заместитель Председателя Правительства РФ - полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев дал поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС России) совместно с главами дальневосточных регионов осуществлять мониторинг за ценовой ситуацией на рынке продуктов питания Дальнего Востока и принять необходимые меры для недопущения необоснованного повышения их стоимости. Контроль за выполнением поручения возложен на аппарат полномочного представителя Президента РФ в ДФО.

В ряде СМИ стала распространяться информация о необоснованном повышении цен недобросовестными предпринимателями и некоторыми торговыми сетями на продукты питания, в том числе овощи и фрукты, из-за временного ограничения движения через пункты пропуска на участках государственной границы РФ с КНР.

Напомним, Постановлением Правительства РФ от 31 января 2020 года №66 коронавирусная инфекция 2019-nCoV внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Правительством РФ принят ряд решений в целях предупреждения проникновения на территорию России коронавирусной инфекции с территории КНР. В частности, временно ограничено движение через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы РФ с КНР и приостановлены безвизовые туристические поездки, предусмотренные соглашением между правительствами двух стран.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]