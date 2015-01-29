Ярко и шумно: гранатометчики ТОФ отработали боевые задачи

Гранатометчики береговых войск Тихоокеанского флота приступили к практическим занятиям, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

На практических занятиях, которые проходят на полигоне Тихоокеанского флота Бамбурово, военнослужащие совершенствуют практические навыки по огневой, тактической и специальной подготовке.

Гранатометчики прошли теоретическую подготовку, на которой изучили характеристики вооружения, способы огневого поражения техники и живой силы условного противника.

В ходе практической части занятий военнослужащие приступили к выполнению упражнений и отработки комплекса учебно-боевых задач, главной из которых является выработка у гранатометчиков навыков ведения современного боя и умения быстро ориентироваться в сложной тактической обстановке.

Для создания условий приближенных к реальной ситуации, военнослужащие должны на время замаскировать огневые точки, скрытно переместится на запасные позиции, определить расстояния до цели и провести корректировку огня с использованием приборов наблюдения.

Гранатометчики проводят занятия по огневой подготовке с использованием ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов АГС-17.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]