Медвежонок из реабилитационного центра обзавелся другом





Новый друг в несколько раз больше медвежонка, не возражает, когда его кусают за уши и лапы. И он тоже медведь, хоть и плюшевый — сообщают «Вести: Приморье».

Центр реабилитации диких животных «Тигр» опубликовал фото гималайской медведицы нескольких месяцев от роду. Друзья центра подарили ей огромного плюшевого медведя, которого малышка полюбила кусать за уши и лапы.

Медвежонок не смог уснуть этой зимой из-за худобы и, по словам сотрудников центра, ещё около полутора месяцев зверю предстоит провести в небольшом крытом вольере — за это время малышка наберёт достаточный вес. К этому же времени должен проснуться ещё один медвежонок, который обитает в центре реабилитации «Тигр», а точнее, спит в нем.

«Когда наступит весна и в лесу уже найдётся, чем полакомиться, тогда медвежата смогут вернуться на волю», — заверили в центре.

Но, вероятно, новый плюшевый друг крошки-медведицы до этого времени не доживет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]