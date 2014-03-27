Граждане «сдали» полиции владельца торговой точки в Находке

Благодаря сообщениям граждан полиция пресекла ночную продажу алкоголя в Находке, сообщают "Вести: Приморье".

Полицейские в Находке провели рейдовые мероприятия по сообщениям местных жителей о том, что в магазине-баре по улице Горького продается алкогольная продукция в ночное время суток.

Выяснилось, что продавцы действительно реализовывали алкоголь, ссылаясь на лицензию заведения общественного питания.

Полицейские составили административные материалы в отношении продавцов по статьям за незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена, а также в отношении юридического лица за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

За неоднократные нарушения законодательства, Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка Минфина России аннулировала лицензию юридического лица на право розничной продажи алкогольной продукции, отметили пресс-службе ОМВД России по городу Находке.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в городе Находка вынес продавцам предупреждение. Мировой суд вынес юридическому лицу административное наказание в виде штрафов на общую сумму 250 тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]