«Пеняй» на себя: сегодня десяткам водителей придется оплатить штраф

Во Владивостоке полицейские продолжают избавлять дороги от неправильно припаркованных машин.

Зачастую, водители ставят машины в нарушении знаков, предусмотренных Правила дорожного движения. Это ведет к последствиям, когда, в принципе, водитель должен «пинять» только на самого себя. Штрафы на сегодняшний день выливаются в приличную сумму.

Так собственникам транспортных средств, которым выписали административный протокол, придется оплатить штраф, стоимость услуг эвакуатора и стоимость штраф-стоянки.

«Эвакуация, в первую очередь, предназначена не для дополнительного наказания водителя, а для освобождения дороги для движения других транспортных средств», - отметил лейтенант ДПС г. Владивостока Алексей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]