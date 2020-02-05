Новости Общество
Сегодня, 14:05

«Пеняй» на себя: сегодня десяткам водителей придется оплатить штраф

«Пеняй» на себя: сегодня десяткам водителей придется оплатить штраф

Во Владивостоке полицейские продолжают избавлять дороги от неправильно припаркованных машин.

Зачастую, водители ставят машины в нарушении знаков, предусмотренных Правила дорожного движения. Это ведет к последствиям, когда, в принципе, водитель должен «пинять» только на самого себя. Штрафы на сегодняшний день выливаются в приличную сумму.

Так собственникам транспортных средств, которым выписали административный протокол, придется оплатить штраф, стоимость услуг эвакуатора и стоимость штраф-стоянки.

«Эвакуация, в первую очередь, предназначена не для дополнительного наказания водителя, а для освобождения дороги для движения других транспортных средств», - отметил лейтенант ДПС г. Владивостока Алексей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме