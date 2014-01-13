Новости Общество Спорт
Сегодня, 15:46

Министр спорта о будущем «Луча» и "Спартака-Приморье"

Министр спорта о будущем «Луча» и "Спартака-Приморье"

Источник фото: spartakbasket.ru

Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» и футбольный «Луч» продолжат выступать в своих Чемпионатах. В среду урегулированы вопросы с ликвидацией долгов по зарплате.

Напомним, игроки «Спартака» не получали деньги три месяца, а футболисты, тренеры и персонал «Луча» - пять месяцев. Насколько безоблачным выглядит будущее старейших команд края.

Егор Коваленко узнал у министра физической культуры и спорта Приморья Жана Кузнецова.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме