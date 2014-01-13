Министр спорта о будущем «Луча» и "Спартака-Приморье"

Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» и футбольный «Луч» продолжат выступать в своих Чемпионатах. В среду урегулированы вопросы с ликвидацией долгов по зарплате.

Напомним, игроки «Спартака» не получали деньги три месяца, а футболисты, тренеры и персонал «Луча» - пять месяцев. Насколько безоблачным выглядит будущее старейших команд края.

Егор Коваленко узнал у министра физической культуры и спорта Приморья Жана Кузнецова.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]