Эпидемия коронавируса: приморские моряки с танкера STI Rose просят об эвакуации

Приморские моряки с танкера STI Rose, стоящего в порту Шанхая, застряли в Китае из-за эпидемии коронавируса и просят Россию об эвакуации. Генеральное консульство РФ и хозяин судна уверяют, что угрозы заражения в этой провинции КНР нет, однако это не успокаивает россиян, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vl.ru.

Один из членов экипажа танкера STI Rose, оператором которого является греческая компания Optimum, рассказал, что до 31 января судно стояло на рейде и ждало указаний о заходе в порт Шанхая для постановки танкера на двухмесячный ремонт. На фоне информации о распространении коронавируса 18 членов экипажа из 21 написали капитану рапорты об отказе продолжать работу из-за опасений заразиться. Тем не менее Генконсульство РФ в Шанхае и судовладелец сообщали о благоприятной обстановке в порту, и танкер все же направили к причалу судоремонтного завода. Сейчас российские моряки просят репатриации, сроки которой туманны, так как время оформления виз агентами из КНР неизвестно из-за эпидемии коронавируса.

«Как только мы зашли в порт Шанхая, нам выдали респираторные маски для защиты от возможной инфекции. Всего этих средств защиты было 100 штук, а поскольку их надо менять каждые два часа, они быстро закончились. 2 февраля мы обратились в Генеральное консульство России в Шанхае [с вопросами о репатриации], где у нас попросили заявление в письменной форме. Мы его составили, отправили. Но их ответ был в стиле: «Мы продолжаем следить за ситуацией». Ничего не понятно. Капитан говорил, что документы для репатриации подготовят к 3 февраля, но до сих пор мы не знаем, когда вернемся», – сказал один из моряков.

По словам мужчины, танкер STI Rose ходит под флагом Маршалловых Островов. Сейчас на судне находятся 10 россиян, с ними на борту столько же филиппинцев и один грек. При этом граждане РФ понимают, что танкер нельзя оставлять без присмотра, и просят подготовить замену экипажа.

Генеральное консульство РФ в Шанхае прислало россиянам официальное письмо о том, что экстренно вывозят людей лишь из провинции Хубэй, а остальных граждан РФ эвакуировать из Китая пока не собираются. Генконсул также дал совет экипажу не выходить на берег. По всем вопросам морякам рекомендовали обращаться к судовладельцу.

Председатель Дальневосточной региональной организации Российского профессионального союза моряков (ДВРО РПСМ) Николай Суханов рассказал, что моряки танкера в курсе порядка обращения за помощью в случае ситуаций, когда эвакуация действительно необходима, однако никаких официальных сообщений с просьбами вывезти их из Шанхая пока не поступало, как и не возникало необходимости экстренной замены экипажа.

«Перед заходом в Шанхай россияне собрали экипаж и составили письмо капитану, что они опасаются идти в китайский порт из-за страха перед возможным наличием на этой территории коронавируса. Капитан после этого направил запрос компании – владельцу судна и получил ответ, что эпидемии в данном порту нет, обстановка нормальная, судоходство не закрывалось. Конечно, эпидемии нет, но моряки в любом случае переживают. Однако официальных обращений о том, что якобы имеется угроза экипажу, к нам от них после захода в порт не поступало. Если бы что-то угрожало, мы бы узнали одними из первых и обратились в консульство для спасения наших моряков. В настоящее время судно стоит близ порта Шанхай на ремонте. Сход на берег запрещен. С экипажем поддерживается связь», – рассказал Николай Суханов. По информации профсоюза, на борту находятся пять россиян, а не 10.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]