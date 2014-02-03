Коронавирус усложнил жизнь приморским морякам





Кроме того, что коронавирус угрожает здоровью людей, последствия предпринятых мер по предотвращению распространения заразы реально усложнили жизнь морякам, — сообщили «Вестям: Приморье» в Российском профсоюзе моряков.

В связи с происходящим во многих портах мира введено особое положение. Например, морское и портовое управление Сингапура, с 00:00 ч. 24 января внедрило проверку температуры на всех морских контрольно-пропускных пунктах, включая паромные и круизные терминалы, прочие терминалы и порт Джуронг для прибывающих пассажиров. Путешественники и экипажи судов, прибывающих на морские контрольно-пропускные пункты, будут проходить проверку температуры, проводимую местными медицинскими работниками. Подозрительные люди будут переданы в больницы для дальнейшей оценки их состояния.

В сообщении Российского профсоюза моряков указывается, что также введены меры защиты и контроля, осуществляемые администрациями порта каждого крупного китайского порта. Перед прибытием в порт необходимо заполнить форму декларации о состоянии здоровья в Тяньцзине и Сямыне. В Даляне таможенники будут присутствовать на борту судна и измерять температуру каждого члена экипажа. Суда с экипажами из Ухани или провинции Хубэй на борту будут особенно тщательно контролироваться. Суда с экипажами из Путянь и Цюаньчжоу из провинции Фуцзянь не могут быть допущены к причалу. Судно из Нинбо, прежде чем причалить, должно быть изолировано и помещено на карантин на 14 дней. Замена экипажа ограничена.

Шанхай, Сямынь, Нинбо, Тяньцзинь, Далянь запрещены администрацией порта. Циндао и Гуанчжоу запрещены в принципе, за исключением особых обстоятельств. Высадка экипажа строго ограничена всеми портами.

Во время стоянки в порту экипаж должен принять профилактические меры: в портах Далянь, Сямынь, Гуанчжоу члены экипажа должны носить маски для лица, когда они контактируют с другими людьми в порту. В Тяньцзине помимо масок моряки должны каждый день проходить тест на температуру. Если у какого-либо моряка есть лихорадка, таможня должна быть немедленно информирована.

«В общем, вся осторожность сводится к спорным методам, начинающимся обязательным заполнением особой декларации о состоянии здоровья находящихся на борту до полного запрета схода на берег. Кроме этого, моряки могут столкнуться с проблемами, связанными с репатриацией и завершением контракта в срок», — отмечает правовой инспектор Пётр Дзендзелюк.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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