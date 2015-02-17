«Облава» на нетрезвых водителей: приморцев приглашают принять участие
Госавтоинспекция Приморского края проверит водителей на трезвость
С пятницы по воскресенье на территории Приморского края пройдут профилактические мероприятия по пресечению грубых нарушений Правил дорожного движения, сообщают "Вести:Приморье".
В целях поддержания открытости и обеспечения информационного сопровождения мероприятия ведомство приглашает представителей СМИ и блогеров принять участие в ночном рейде.
Дата – 07.02.2020
Время – с 16.00 до 04.00
Место старта – Управление ГИБДД УМВД России по Приморскому краю (г. Владивосток, пр-т 100-лет Владивостока, 148.
Транспорт – общий для всех участников, предоставляет ведомство.
Количество мест ограничено, заявки с указанием ФИО и номера контактного телефона направлять на адрес электронной почты сотрудника ведомства: Eivanova127@mvd.ru, отметили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.
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