«Облава» на нетрезвых водителей: приморцев приглашают принять участие

Госавтоинспекция Приморского края проверит водителей на трезвость

С пятницы по воскресенье на территории Приморского края пройдут профилактические мероприятия по пресечению грубых нарушений Правил дорожного движения, сообщают "Вести:Приморье".

В целях поддержания открытости и обеспечения информационного сопровождения мероприятия ведомство приглашает представителей СМИ и блогеров принять участие в ночном рейде.

Дата – 07.02.2020

Время – с 16.00 до 04.00

Место старта – Управление ГИБДД УМВД России по Приморскому краю (г. Владивосток, пр-т 100-лет Владивостока, 148.

Транспорт – общий для всех участников, предоставляет ведомство.

Количество мест ограничено, заявки с указанием ФИО и номера контактного телефона направлять на адрес электронной почты сотрудника ведомства: Eivanova127@mvd.ru, отметили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]