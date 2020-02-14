«Будьте, пожалуйста, трезвыми»: ГИБДД готовится выйти в рейд

Госавтоинспекция Приморского края вновь проверит водителей на трезвость, сообщают «Вести:Приморье».

С пятницы по воскресенье на территории Приморского края пройдут профилактические мероприятия по пресечению грубых нарушений Правил дорожного движения. В целях поддержания открытости и обеспечения информационного сопровождения рейдов в них примут участие представители регионального телеканала и общественной организации ДОСААФ.

Сотрудники ГИБДД напоминают, если вы стали свидетелем попытки управления транспортным средством нетрезвым водителем, необходимо сообщить о данном факте в полицию.

Управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Если автомобилист считает, что проверка на состояние опьянения проводится без оснований, прибор или алгоритм действий сотрудника ГИБДД вызывают сомнения, - необходимо позвонить на единый «телефон доверия» - (423) 240-10-00. По каждому заявлению на неправомерные действия сотрудников ГИБДД будет проведена соответствующая работа и приняты меры. Кроме того, Госавтоинспекция Приморского края рекомендует участникам дорожного движения использовать средства фото, видео-фиксации при контактах с сотрудниками службы. Подобные действия стимулируют к более корректному поведению обеих сторон и предупреждают противоправные действия, отметили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]