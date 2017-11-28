С начала года на дорогах Приморья отстранено от управления около 7 тыс. нетрезвых водителей

По данным статистики, с начала года в регионе зарегистрирована 461 автоавария, в которой водители управляли транспортными средствами с признаками алкогольного опьянения. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД по Приморскому краю, 48 человек погибли, 316 - получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 748 автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в целом по региону показатели аварийности снижены. Наибольшее число происшествий отмечено в выходные дни во временной промежуток с 20.00 до 23.00.

С начала года в Приморском крае выявлено и отстранено от управления около 7 тыс. водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения: к административной ответственности привлечено 3840 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 3068 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования.

Управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Если автомобилист считает, что проверка на состояние опьянения проводится без оснований, прибор или алгоритм действий сотрудника ГИБДД вызывают сомнения, - необходимо позвонить на единый «телефон доверия» - (423) 240-10-00. По каждому заявлению на неправомерные действия сотрудников ГИБДД будет проведена соответствующая работа и приняты меры.

Если вы стали свидетелем попытки управления транспортным средством в состояние опьянения необходимо сообщить о данном факте сотрудникам полиции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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