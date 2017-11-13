49 приморцев погибли по вине пьяных водителей с начала года

По данным статистики, с начала года в регионе зарегистрировано 498 автоаварий, в которых водители управляли транспортными средствами, находясь в состоянии опьянения, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на краевую пресс-службу ГИБДД.

В результате этих ДТП 49 человек погибли, 342 - получили травмы различной степени тяжести. Повреждены 805 автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в целом по региону показатели аварийности снижены. Наибольшее число происшествий отмечено в выходные дни, во временной промежуток с 20 до 23.

С начала года в Приморском крае выявлено и отстранено от управления свыше 7 тыс. водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения: к административной ответственности привлечено 4 тыс. 129 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 3 тыс. 297 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования.

Сотрудники Госавтоинспекции имеют право остановить водителя в случае подозрения на нетрезвое вождение, также в период выходных и праздничных дней проводятся специальные рейды с массовыми проверками.

Поводом для проверки водителя на состояние опьянения может стать характерный запах, который доносится из салона автомобиля, чрезмерная агрессивность или апатия водителя, затрудненная речь.

Управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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