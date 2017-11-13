Пьяная бравада стала причиной шести автоаварий в Приморье
За прошедшую неделю в Приморье число ДТП, совершенных нетрезвыми водителями, составило 1% от общего числа автоаварий.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, за прошедшую неделю к административной ответственности привлечены 57 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 49 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. 16 правонарушителей управляли транспортным средством в состоянии опьянения повторно, а это подразумевает уже уголовную ответственность.
По данным статистики, за прошедшую неделю число ДТП, пьяная бравада стала причиной 6 автоаварий: столкновения, наезд на препятствие. Погибших нет, однако в 3 случаях травмированы люди (эти ДТП зарегистрированы в городе Артеме, Спасском и Хасанском районах. Аварийно-опасным днем стал четверг. В целом же по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели аварийности снижены более чем на 50%.
Напомним, что сотрудники Госавтоинспекции имеют право остановить водителя в случае подозрения на нетрезвое вождение, а в период выходных и праздничных дней проводятся специальные рейды с массовыми проверками. Поводом для проверки водителя на состояние опьянения может стать характерный запах, который доносится из салона автомобиля, чрезмерная агрессивность или апатия водителя, затрудненная речь.
Напомним, управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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