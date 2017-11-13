Приморцы стали меньше пить за рулем

За прошедшую неделю в Приморье выявлены 158 нетрезвых автомобилистов, — сообщают «Вести: Приморье» по информации краевого Управления ГИБДД.

С понедельника по воскресенье к административной ответственности привлечено 88 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 70 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. 8 правонарушителей управляли транспортным средством в состоянии опьянения повторно, что подразумевает уже уголовную ответственность.

По данным статистики, за прошедшую неделю число ДТП, совершенных нетрезвыми водителями, составило 1% от общего числа происшествий. Пьяная бравада стала причиной 7 автоаварий, в 3 случаях – с пострадавшими. Погибших в автоавариях, спровоцированных любителями пьяной езды нет, однако 4 человека доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Аварийно-опасными днями стали понедельник, пятница и воскресенье. В целом же, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатели аварийности снижены более чем на 40%.

Напомним, сотрудники Госавтоинспекции имеют право остановить водителя в случае подозрения на нетрезвое вождение, а в период выходных и праздничных дней проводятся специальные рейды с массовыми проверками. Поводом для проверки водителя на состояние опьянения может стать характерный запах, который доносится из салона автомобиля, чрезмерная агрессивность или апатия водителя, затрудненная речь.

Если автомобилист считает, что проверка на состояние опьянения проводится без оснований, а алгоритм действий сотрудника ГИБДД вызывают сомнения, - необходимо позвонить на единый «телефон доверия» - (423) 240-10-00. По каждому заявлению на неправомерные действия сотрудников ГИБДД будет проведена соответствующая работа и приняты меры реагирования.

Кроме того, Госавтоинспекция Приморского края рекомендует участникам дорожного движения использовать средства фото, видео-фиксации при контактах с сотрудниками службы. Подобные действия стимулируют к более корректному поведению обеих сторон и предупреждают противоправные действия.

Напомним, управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Если вы стали свидетелем попытки управления транспортным средством в состоянии опьянения, просим сообщить о данном факте сотрудникам полиции по следующим номерам телефонов:

102: г. Владивосток, Находкинский, Артемовский городские округа.

102: г.Фокино, Спасский, Хасанский, Пограничный, Хорольский, Ханкайский, Кировский, Чугуевский, Кавалеровский, Михайловский районы, Лесозаводский, Дальнегорский городские округа.

112: Уссурийский городской округ, Октябрьский, Пожарский, Надеждинский, Дальнереченский, Черниговский, Партизанский районы,

г. Партизанск, Арсеньевский городской округ.

120: г.Большой Камень.

Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые меры реагирования на сообщения о водителях, управляющих автотранспортом в состоянии опьянения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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